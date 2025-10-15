برگزاری پویش ملی سلامت دهان و دندان در بوشهر
پویش ملی سلامت دهان و دندان همزمان با سراسر کشور در مدرسه شاهد امید انقلاب استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به اینکه بین سلامت دهان و دندان و بیماریهای قلبی و عروقی رابطهای مستقیم وجود دارد، گفت: برای حفظ سلامت دهان و دندان و پیشگیری از سایر بیماریهای وزارت بهداشت پویشی را با عنوان سلامت دهان و دندان در سراسر کشور برگزار کرده است.
دکتر محمد مهدی خواجه ئیان با بیان اینکه هدف از برگزاری این پویش آشنایی دانش آموزان با اصول ساده بهداشتی است، افزود: همه دانش آموزان آموزش ابتدایی به ویژه کلاس سومیها تا کنون در این پویش حضور پر رنگی داشتهاند.
وی اضافه کرد: در این پویش معلمان به صورت نمادین با دانش آموزان مسواک میزنند و همچنین به دانش آموزان توضیح میدهند که برای داشتن دهان و دندانی سالم باید روزی ۲ بار ۲ دقیقه مسواک بزنند.
معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر یاد آور شد: این پویش ۱۹ مهر ماه آغاز شده و تا ۲۴ مهر ادامه دارد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر هم با اشاره به اینکه بخش عمدهای از این پویش وابسته به همکاری و پیگیری اولیا است، گفت: آموزشهای بهداشتی توسط اولیا در منزل میتواند نقش بسزایی در سلامت دائمی دهان و دندان دانش آموزان داشته باشد.
علی فکی با بیان اینکه این پویش برای اولین بار در استان بوشهر برگزار شده، افزود: یکی از اهداف اصلی پویش ملی سلامت دهان و دندان جلوگیری از پوسیدگی دندانهای دانش آموزان است.