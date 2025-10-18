برداشت کنجد از هزار و ۲۰ هکتار از مزارع شهرستان حاجی آباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد پیش‌بینی کرد: از هر هکتار حدود یک تُن محصول برداشت شود.

یعقوب محمدمرادی گفت: بیشترین ارقام کشت شده از نوع محلی و داراب است.

وی افزود: مناطق عمده کشت شمیل، آشکارا، طارم و طاشکوئیه است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: ۶۸۰ هکتار از مزارع کشت کنجد مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است.

وی افزود: با رعایت الگوی کشت و تغذیه مناسب خاک از سوی کشاورزان، سطح زیرکشت کنجد نسبت به پارسال افزایش یافته است.