وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورات لازم برای روان‌سازی فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات قطعات و ادوات ریلی فاقد تولید داخلی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان دیدار با مدیرعامل شرکت راه‌آهن ضمن اشاره به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی حمل‌ونقل ریلی، دستورات لازم برای روان‌سازی فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات قطعات و ادوات ریلی فاقد تولید داخلی را صادر کرد.

در ادامه این دیدار، مدیرعامل راه‌آهن با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی شبکه ریلی کشور، از رشد ۱۷ درصدی لکوموتیو‌های آماده‌به‌کار در شبکه ریلی طی یک سال اخیر خبر داد.

ذاکری با اشاره به همکاری و حمایت‌های موثر وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت گفت: در یک سال گذشته و با استفاده از منابع مالی از جمله تهاتر نفت، تعداد لکوموتیو‌های فعال در شبکه ریلی کشور از ۴۸۹ دستگاه در مرداد ۱۴۰۲ به ۵۷۴ دستگاه در مهرماه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

وی افزود: با تعمیرات اساسی و راه‌اندازی لکوموتیو‌های متوقف‌شده، توانستیم گام مهمی در افزایش بهره‌وری و ارتقای توان عملیاتی حمل‌ونقل ریلی کشور برداریم.