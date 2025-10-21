به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری انرژی و حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام و مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، با هدف حفظ و جذب جمعیت روستاها، ایجاد اشتغال محلی، تقویت اقتصاد روستایی و گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در کشور منعقد شده است.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، طرفین متعهد شدند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک در روستا‌های کشور در چارچوب مدل‌های توسعه‌ای ساتبا و انعقاد قرارداد‌های بلندمدت خرید تضمینی برق با بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را تا سقف ۸۰۰ مگاوات افزایش دهند.

مدت اجرای این تفاهم‌نامه پنج سال تعیین شده و تمدید یا بازنگری آن با توافق طرفین و بر اساس قوانین انجام می‌شود.

مطابق تعهدات مندرج، سازمان ساتبا موظف است ضمن حمایت از بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نسبت به برنامه‌ریزی منطقه‌ای، معرفی پیمانکاران ذی‌صلاح، ارائه استاندارد‌های فنی، آموزش بهره‌برداران و نظارت عالیه بر اجرا و بهره‌برداری نیروگاه‌ها اقدام کند. همچنین ساتبا متعهد به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت ۲۰ ساله خرید تضمینی برق، تسهیل اتصال نیروگاه‌ها به شبکه و پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌ها خواهد بود.

از طرف دیگر، ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی نیز مأموریت یافته است تا با ایجاد سازوکار‌های هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌های محلی، اطلاع‌رسانی طرح‌ها به دهیاری‌ها و تعاونی‌های روستایی، و پیگیری تأمین مالی از طریق بانک‌های عامل، زمینه اجرای طرح‌های تجدیدپذیر را در مناطق هدف فراهم کند.

طرفین همچنین بر انجام بازدید‌های مشترک، تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی، مستندسازی اقدامات و تشکیل کمیته‌های راهبری ملی و استانی برای پیگیری طرح‌ها تأکید کردند. بر اساس تفاهم انجام‌شده، برنامه اقدام مشترک در سال نخست در استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و همدان اجرا خواهد شد.