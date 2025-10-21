پخش زنده
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این منطقه تأمینکننده ۷۳ درصد گاز کشور، خوراک ۶۵ درصد پتروشیمیها، منبع ۴۵ درصد بنزین و سوخت ۶۰ تا ۶۵ درصد نیروگاههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی افزود: حفظ پارس جنوبی در کنار توسعه پایدار منطقه، مسئولیتی ملی است.
وی در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه را جلوهای از تمدن نوین صنعتی در جنوب کشور توصیف و اظهار داشت: فارغ از قضاوت درباره گذشته و حال عسلویه، آنچه اهمیت دارد حفظ و استمرار این تمدن صنعتی است. باید صنعت و بافت فرهنگی منطقه را همزمان حفظ کنیم تا ۵۰ سال دیگر از عسلویه بهعنوان شهری ماندگار و نه شهری فرسوده یاد شود.
حسینی با اشاره به شرایط ویژه زمستان پارسال و ناترازی انرژی کشور افزود: از ۲۴ مهر ۱۴۰۳ که در مجتمع حضور یافتم، همکاران ما با وجود سرمای کمسابقه در ۲۱ استان کشور و افزایش شدید مصرف توانستند با همت و همکاری جمعی، آمادهسازی پالایشگاههای پنجم، ششم و هفتم را بهموقع به پایان برسانند. خوشبختانه در هفته نخست آذر ۱۴۰۳ همه واحدها آماده بهکار بودند و هیچگونه توقف منجر به حبس گاز در سکوها نداشتیم.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پارسال را یکی از بهترین سالهای تولید گاز در تاریخ پارس جنوبی دانست و گفت: در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، رکورد ۲۶ ساله تولید گاز مجتمع با ثبت عددی نزدیک به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز شکسته شد.
حسینی با بیان اینکه در پالایشگاه دوم پارس جنوبی نیز با وجود مشکلات فنی در کمپرسورهای خروجی، برای نخستین بار توانستیم ظرفیت تولید پالایشگاه را از ۲۶ میلیون به ۳۹ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهیم، تأکید کرد: این موفقیتها نتیجه تلاش همدلانه نیروهای متخصص و متعهد مجتمع است.
وی با اشاره به ساماندهی مطالبات کارگری و ایجاد تعامل مثبت با کارکنان گفت: بیش از یک سال و نیم تجمعهای اعتراضی کارگران بهصورت مستمر برگزار میشد، اما با تشکیل نشستهای مشترک، اصلاح پیمانها و تفکیک خواستههای مرتبط با مجتمع، وزارت نفت و موارد خارج از ضوابط، توانستیم فضای همکاری و همدلی را جایگزین کنیم. امروز جامعه کارگری ما با رضایت، نظم و انگیزه بالا مشغول کار است و در حوزه حقوق و مزایا نیز بهبود قابلتوجهی حاصل شده است.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در تشریح نقش پارس جنوبی در اقتصاد ملی گفت: ۷۳ درصد گاز کشور در پارس جنوبی تولید میشود، ۴۵ درصد از بنزین کشور وابسته به میعانات گازی این منطقه است و ۶۵ درصد پتروشیمیهای کشور خوراک خود را از پارس جنوبی دریافت میکنند، همچنین ۸۰ درصد نیروگاههای کشور از گاز طبیعی استفاده میکنند که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد آن بهطور مستقیم از پارس جنوبی تأمین میشود، از این رو این مجموعه نقش تعیینکنندهای در تأمین ارز، تداوم تولید انرژی و پشتیبانی از رشد اقتصادی کشور دارد.
حسینی با تأکید بر اینکه حفظ میدان پارس جنوبی در کنار توسعه پایدار منطقه، مسئولیتی ملی است، افزود: باید طرحها و پیشنهادهایی ارائه کنیم تا پارس جنوبی نهتنها منبع تولید انرژی، بلکه نمادی از تداوم تمدن صنعتی ایران در جنوب کشور باشد.
وی با اعلام اینکه امسال برای نخستینبار، تعمیرات اساسی پالایشگاهها از فروردین آغاز شد در حالی که سالهای گذشته این عملیات بهطور معمول از اوایل خرداد آغاز میشد، اظهار کرد: این عملیات بهخوبی پیش رفت و دیروز، بدون هیچگونه حادثهای، این مجتمع به آمادگی کامل برای ورود به فصل سرما رسید.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه امسال با وقوع جنگ ۱۲ روزه، شرایط پیچیدهای پیش آمد، گفت: با وجود این چالشها، ۱۳ پالایشگاه کشور در تمام این مدت در سرویس کامل قرار داشتند و تولید گاز از پارس جنوبی بدون هیچ وقفهای ادامه داشت.
حسینی با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۱۰۱ میلیارد مترمکعب گاز، ۱۱۸ میلیون بشکه میعانات گازی و ۱.۳ میلیون تن بوتان تولید شده است، گفت: این مجتمع در مجموع، از ابتدا تا پایان شهریور امسال حدود ۲۳۷۰ میلیارد مترمکعب گاز به شبکه تحویل داده و اگر ارزش تولیدات پارسال مجتمع را به نرخ ارز آزاد محاسبه کنیم، حدود ۷۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم نشاندهنده نقش حیاتی مجتمع در درآمد ارزی و اقتصاد ملی است.
وی به منابع انسانی پالایشگاههای پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: هماکنون ۲۲ هزار نیرو در این مجتمعها مشغول به کار هستند که ۵۲ درصد آنها از نیروهای بومی هستند. در سالهای اخیر، سیاست بر جذب نیروهای شایسته بومی و غیربومی بوده و این امر در انتصابات اخیر به وضوح مشاهده میشود. هماکنون سه نفر از مدیران اصلی پالایشگاهها از نیروهای بومی هستند.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درباره خودکفایی در بخش ساخت تجهیزات پالایشگاهی گفت: ساخت داخل پیشرفت چشمگیری داشته است و هماکنون بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد از تجهیزات پالایشگاهها در داخل کشور ساخته میشود؛ پس از تحریمها، موفق به تولید توربینها در داخل کشور شدهایم.
حسینی ادامه داد: بیشتر مواد شیمیایی ازجمله کاتالیستها و مواد اولیه دیگر در داخل کشور تولید میشود و حتی در برخی موارد، تولیدات جدیدی نیز به صورت ساخت بار اول انجام شده است.
وی به فرآیند جذب نیرو در پالایشگاهها اشاره کرد و گفت: پالایشگاه سیزدهم که بهتازگی به مجتمع گاز پارس جنوبی واگذار شده، در حال جذب نیرو است. قرار است این نیروها از فاز ۱۴ انتخاب شوند، اما در صورت نبود شرایط مناسب، از بانک اطلاعاتی منطقه ویژه استفاده میشود.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به مسئولیت اجتماعی مجتمع و وضع مردم عسلویه پرداخت و گفت: مردم این منطقه با کمبود آب و برق مواجهاند. شرکتها باید به نیازهای مردم توجه کنند و بر اساس اولویتها، اقدامهای حمایتی و آموزشی انجام دهند. کارکنان منطقه با صبر و نجابت، امنیت و پایداری مجتمع را تضمین کردهاند و شایسته توجه و حمایت هستند.
حسینی درباره وضع تأمین آب گفت: روزانه بیش از هزار مترمکعب آب به منطقه اختصاص داده میشود و حتی در منطقه ویژه، روزانه ۲۸۰۰ مترمکعب تأمین میکنیم. مشکل اصلی، فرسودگی شبکههای توزیع است که سبب نشتی و کاهش بهرهوری میشود.
وی با بیان اینکه با سرمایهگذاریها و طراحیهای فنی انجامشده، آلایندگیها تحت کنترل هستند و فرآیندها مطابق استانداردها پیش میروند، تصریح کرد: این اقدامها نهتنها ایمنی کارکنان و جامعه را حفظ میکند، بلکه پایهای برای ایجاد نام نیک و ماندگار مجتمع در تاریخ کشور است.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درباره مشعلسوزی بیان کرد: واحدهای پالایشگاهی بهگونهای طراحی شدهاند که بدون مشعل، بخشی از تجهیزات از مدار خارج میشوند و پایداری فرآیند به خطر میافتد. هماکنون، سطح مشعلسوزی پالایشگاه حدود ۶.۲ درصد است و با اصلاحات فنی و تغییرات طراحی، تلاش داریم این مقدار بهینه شود.
حسینی به اقدامهای زیستمحیطی مجتمع اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از انتشار جیوه، تجهیزات جذب جیوه با سرمایهگذاری بیش از هزار میلیارد تومان نصب شده است. این اقدام نمونهای از اهتمام مجتمع به کاهش آلایندهها و حفظ سلامت محیط زیست است.
وی تأکید کرد: مسئولیت ما حفاظت از مردم، کارکنان و محیط زیست است و تمام اقدامهای پالایشگاه با هدف پایداری تولید، ایمنی و کاهش اثرات آلایندهها انجام میشود.