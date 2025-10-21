پخش زنده
در همایش روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهور در تهران، از سه واحد صنعتی هرمزگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: این واحدهای نمونه صنعتی، بازرگانی نیک مهر عمرانی، سیمان و فولاد هرمزگان بودند.
خلیل قاسمی افزود: در شش ماه نخست امسال ۵۷ درصد از برنامه هدفگذاری صادرات غیرنفتی استان محقق شده است.
وی گفت: صادرات در بخشهای صنایع و معادن، کشاورزی، شیلات و کالاهای غیر نفتی است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان کالاهای صادراتی را مشتقات نفتی، چدن، آهن، فولاد، گچ و سیمان عنوان کرد و افزود: کشورهای هدف صادراتی استان چین، امارات، ترکیه و هندوستان است.