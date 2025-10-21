به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: این واحد‌های نمونه صنعتی، بازرگانی نیک مهر عمرانی، سیمان و فولاد هرمزگان بودند.

خلیل قاسمی افزود: در شش ماه نخست امسال ۵۷ درصد از برنامه هدفگذاری صادرات غیرنفتی استان محقق شده است.

وی گفت: صادرات در بخش‌های صنایع و معادن، کشاورزی، شیلات و کالا‌های غیر نفتی است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان کالا‌های صادراتی را مشتقات نفتی، چدن، آهن، فولاد، گچ و سیمان عنوان کرد و افزود: کشور‌های هدف صادراتی استان چین، امارات، ترکیه و هندوستان است.