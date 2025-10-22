با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و معاون وزارتخانه صمت، مراسم تجلیل از فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.

تجلیل از فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی گفت:صنعتگران،تولیدکنندگان،معدنکاران، سرمایه‌گذاران، تجار و همه فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان حرکتی نو برای بهبود حوزه اقتصادی استان را آغاز کرده‌اند.

استاندار تشریح کرد: استان ما از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی بهره‌مند است در بخش نفت و گاز، ۲۵ درصد نفت خام را تولید می‌کنیم که به دلیل کیفیت بالا، تماماً صادر می‌شود و در حوزه گاز دومین تولید کننده کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به‌رغم همه ظرفیت‌ها، در شاخص‌های مختلف وضعیت مناسبی نداریم و سهم ما در تولید ناخالص داخلی با توجه به یک درصد جمعیت کشور، اصلاً مناسب نیست و در کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر فقط دو دهم درصد و در ارزش افزوده معدن یک دهم درصد سهم داریم.

رحمانی، عمق محرومیت را دلیل اصلی این تناقض دانست و گفت: ۶۵ درصد وسعت استان شیبی بالای ۱۵ درجه دارد، ۸۰ درصد ناهموار است و فقط ۲۰ درصد دشت داریم که در مناطق جنوبی قرار دارد و پراکندگی روستاها نیز به شدت زیاد است.

وی از اقدامات انجام شده برای رفع موانع تولید گفت: چهارشنبه‌های هر هفته را به تسهیل و رفع موانع تولید اختصاص داده‌ایم و تاکنون ۸۰ واحد تولیدی با ۲۲۵ مصوبه مورد حمایت قرار گرفته که ۷۵ درصد عملیاتی شده است.

استاندار تصریح کرد: ۷۱ واحد بزرگ در بخش‌های مختلف طراحی کرده‌ایم و عملیات اجرایی ۱۲ واحد آغاز شده و آماده هستیم تا در سفر رئیس ‌جمهور، عملیات اجرایی واحدهای جدید را آغاز کنیم.

رحمانی بر نقش محوری بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: هیچ راه نجاتی برای گریز از وضعیت موجود جز فعالیت بیشتر بخش خصوصی وجود ندارد و ما نیز هیچ وظیفه‌ای جز حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری نداریم.

وی تاکید کرد: انتظار داریم تفویض اختیارات لازم به ویژه در بخش صنعت انجام شود و برای ۱۰ رشته بزرگ صنعتی اگر بتوانیم در استان خودمان تصمیم ‌گیری کنیم، قطعاً شاهد تحولات بزرگی خواهیم بود.

استاندار اظهار داشت در راستای توسعه پایدار، تصمیم گرفته‌ایم که در شورای معادن استان، هیچ معدنی بدون فرآوری واگذار نشود اما سازوکارهای فعلی اجازه می‌دهد بدون اطلاع ما، فرآیند واگذاری از طریق سامانه‌های وزارتخانه انجام شود.

رحمانی تصریح کرد: یکی از معضلات اصلی، لغو واگذاری معادنی است که تا ۱۰ سال گذشته هیچ اقدامی برای بهره‌برداری انجام نداده‌اند، اما لغو این واگذاری‌ها از دادن مجوز جدید دشوارتر شده است.

وی به چالش‌های اختصاص زمین برای صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: برای پروژه پتروشیمی پلاس با مشکل حدنصاب اراضی مواجه بودیم که با پیگیری‌های مستمر حل شد و برای کارخانه شیشه که نیاز به ۲۸۰ هکتار زمین داشت با محدودیت ۳۰ هکتاری در سامانه مواجه شدیم که نیازمند مساعدت وزارتخانه هستیم.

استاندار، مشکل سوخت واحدهای تولیدی را یکی از چالش‌های اصلی برشمرد و افزود: صنایع استان سالانه به ۲۳ میلیون لیتر سوخت نیاز دارند، اما تنها حدود ۱۳ میلیون لیتر تخصیص می‌یابد و این کمبود باعث تعطیلی موقت بسیاری از واحدهای تولیدی می‌شود.

رحمانی به موضوع تأمین تسهیلات بانکی اشاره کرد و اظهار داشت در سال‌های اخیر با محدودیت جدی در تأمین منابع بانکی مواجه شده‌ایم، امیدواریم وزارت صمت با طرح این موضوع در دولت، مسیر را برای تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی هموار کند.

استاندار به پروژه‌های بزرگ ناتمام استان اشاره و تصریح کرد: یک واحد صنعتی بزرگ با چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل به ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد که حتی با تأمین ۵۰ میلیارد تومان می‌توان دو خط تولید را راه‌اندازی و از زیان خارج شود.

رحمانی در رابطه با زیرساخت‌های برق استان گفت: در دولت چهاردهم حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و ۱۰ پروژه برق با ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تعریف شده که ۸ پروژه آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: امسال شش پروژه حیاتی برق با ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تعریف شده که در مجموع بیش از پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه برق استان انجام خواهد شد.

این مراسم با حضور موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت، مدیران استانی، فعالان اقتصادی و اصناف برگزار شد و از برترین‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت استان تجلیل به عمل آمد.