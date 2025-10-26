پخش زنده
امروز: -
در شش ماهه نخست امسال ۲۷ پروانه بهره برداری صنعتی جدید در هرمزگان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برای بهره برداری از این واحدها بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
خلیل قاسمی افزود: اکنون بیش از هزار واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۳۳۲ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۹ هزار و ۲۸۸ نفر در استان فعال است.
بیشتر بخوانید: تجلیل از ۳ واحد صنعتی هرمزگان
وی گفت: پارسال ۱۰۱ پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۹ همت و اشتغالزایی ۷ هزار و ۶۰۵ نفر صادر شد.