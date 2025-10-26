به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برای بهره برداری از این واحد‌ها بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

خلیل قاسمی افزود: اکنون بیش از هزار واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۳۳۲ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۹ هزار و ۲۸۸ نفر در استان فعال است.

بیشتر بخوانید: تجلیل از ۳ واحد صنعتی هرمزگان

وی گفت: پارسال ۱۰۱ پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۹ همت و اشتغالزایی ۷ هزار و ۶۰۵ نفر صادر شد.