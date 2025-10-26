پخش زنده
احمد مشایخی گفت: امسال تا کنون ۸۶۸ هکتار از زمینهای استان بوشهر برای کاربریهای کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده که ۸۴۷ هکتار برای راهاندازی ساختگاههای نیروگاه خورشیدی بوده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی یکی از برنامههای مهم ما است و توزیع سرمایهگذاری در استان نیز بسته به عملکرد امور اراضی و شتاببخشی در انجام امور دارد.
احمد مشایخی افزود: امسال تا کنون ۸۶۸ هکتار اراضی ملی را برای طرحهای گوناگون کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار کردیم که نزدیک به ۸۴۷ هکتار از آن برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی و کمک به حل ناترازی انرژی در استان و کشور بوده است.
او ادامه داد: از این میزان ۴۰۰ هکتار اراضی تنظیم قرارداد شده و ماندۀ آن در حال پیمودن مسیر قانونی برای تنظیم اجاره است.
مشایخی همچنین اضافه کرد: ۱۲ هکتار برای اجرای طرح پرورش میگو و ۱۲ هکتار نیز برای کشاورزی و گلخانه به بخش خصوصی اجاره داده شده است.
مدیر امور اراضی استان بوشهر نظارت بر اراضی ملی که برای کشاورزی واگذار شده را بسیار مهم دانست و گفت: این رمینها، چون با طرح توجیهی ارائه واگذار شده؛ باید بهدرستی نظارت شود و اگر بهرهبردار ضعیف باشد یا زمین را تغییر کاربری داده باشد و غیر از کاربری اولیه و قراردادی باشد و یا آن را رها کند و زمین راکد بماند، با آن برخورد میشود.
او افزود: امسال ۴ هزار هکتار اراضی واگذاری از گذشته تا کنون را نظارت کردیم و بهصورت پیوسته این کار در حال انجام است.
مشایخی گفت: از عوائد اجاره و فروش اراضی ملی و دولتی امسال تا کنون ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عوائد وصول و به خزانه دولت واریز شده است.