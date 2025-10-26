به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی یکی از برنامه‌های مهم ما است و توزیع سرمایه‌گذاری در استان نیز بسته به عملکرد امور اراضی و شتاب‌بخشی در انجام امور دارد.

احمد مشایخی افزود: امسال تا کنون ۸۶۸ هکتار اراضی ملی را برای طرح‌های گوناگون کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار کردیم که نزدیک به ۸۴۷ هکتار از آن برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و کمک به حل ناترازی انرژی در استان و کشور بوده است.

او ادامه داد: از این میزان ۴۰۰ هکتار اراضی تنظیم قرارداد شده و ماندۀ آن در حال پیمودن مسیر قانونی برای تنظیم اجاره است.

مشایخی هم‌چنین اضافه کرد: ۱۲ هکتار برای اجرای طرح پرورش میگو و ۱۲ هکتار نیز برای کشاورزی و گلخانه به بخش خصوصی اجاره داده شده است.

مدیر امور اراضی استان بوشهر نظارت بر اراضی ملی که برای کشاورزی واگذار شده را بسیار مهم دانست و گفت: این رمین‌ها، چون با طرح توجیهی ارائه واگذار شده؛ باید به‌درستی نظارت شود و اگر بهره‌بردار ضعیف باشد یا زمین را تغییر کاربری داده باشد و غیر از کاربری اولیه و قراردادی باشد و یا آن را رها کند و زمین راکد بماند، با آن برخورد می‌شود.

او افزود: امسال ۴ هزار هکتار اراضی واگذاری از گذشته تا کنون را نظارت کردیم و به‌صورت پیوسته این کار در حال انجام است.

مشایخی گفت: از عوائد اجاره و فروش اراضی ملی و دولتی امسال تا کنون ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عوائد وصول و به خزانه دولت واریز شده است.