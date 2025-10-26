به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد مهدی توسلی پور گفت: اکنون بیش از ۲۲ سال از آغاز توسعه این میدان می‌گذرد و مانند همه میدان‌های نفت و گاز جهان، پارس جنوبی نیز در مرحله افت فشار طبیعی قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون حدود ۷۰ درصد گاز تولیدی کشور از میدان پارس جنوبی تأمین می‌شود و از محل میعانات گازی این میدان، حدود ۴۰ درصد بنزین تولیدی کشور نیز به‌دست می‌آید.

توسلی پور مقدار برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را بیش از قطر عنوان کرد و با اشاره به اینکه بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی از سال ۱۳۸۱ آغاز شده است، افزود: تا پایان سال گذشته، درمجموع ۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد مترمکعب گاز غنی از این میدان برداشت شده است که ارزش اقتصادی آن بیش از ۵۲۰ میلیارد دلار بوده است، در حالی که کل هزینه توسعه میدان حدود ۸۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه این ارقام نشان می‌دهد میدان پارس جنوبی بزرگ‌ترین و سودآورترین دارایی انرژی کشور است، افزود: اکنون بیش از ۲۲ سال از آغاز توسعه میدان می‌گذرد و مانند همه میدان‌های نفت و گاز جهان، پارس جنوبی نیز در مرحله افت فشار طبیعی قرار گرفته است که این افت فشار، در صورت عدم مداخله سبب کاهش تدریجی تولید و ناترازی گازی کشور می‌شود.

توسلی‌پور حفظ تولید میدان، جلوگیری از مهاجرت گاز به سمت قطر، مدیریت تراز گازی کشور و تأمین بخش قابل توجهی از نیاز گازی کشور را ازجمله اهداف راهبردی این طرح برشمرد و گفت: اجرای کامل طرح فشارافزایی به افزایش حدود ۲۰ درصدی ضریب بازیافت میدان پارس جنوبی منتج می‌شود، یعنی حدود ۸۴ تریلیون فوت مکعب گاز و ۲ میلیارد بشکه میعانات گازی بیشتری از این میدان قابل برداشت می‌شود.