دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران با دبیری علمی دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی و با حضور جمعی از استادان برجسته، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر علمی همایش گفت:دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران با هدف بررسی روندها، چالش‌ها و تحولات اجتماعی کشور آغاز به کار کرد.

تاج مزینانی افزود: در این همایش ملی که به مدت دو روز برگزار می‌شود، بیش از ۳۰۰ چکیده‌مقاله و ۱۴۰ مقاله کامل از سوی استادان و پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف کشور دریافت شده است.

دبیر علمی همایش افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، در طول برگزاری این رویداد علمی، ۱۶ پنل تخصصی با موضوعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار خواهد شد.

در این پنل‌ها بیش از ۷۰ عضو هیئت علمی، استاد دانشگاه و محقق صاحب‌نظر حضور دارند و به بحث و تبادل نظر درباره وضعیت اجتماعی ایران می‌پردازند.

علی‌اکبر تاج‌مزینانی، دبیر علمی همایش، با اشاره به هدف از برگزاری این رویداد تاکید کرد: ایجاد گفت‌وگوی علمی میان اندیشمندان برای تحلیل واقع‌بینانه‌تر از جامعه ایران و کمک به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی کشور است.

این همایش فرصتی فراهم کرده تا پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی در قالب پنل‌های تخصصی و نشست‌های علمی، به تبیین وضعیت کنونی جامعه ایران و ارائه راهکار‌های علمی برای ارتقای شاخص‌های اجتماعی بپردازند.

در حال تکمیل