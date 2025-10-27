پخش زنده
دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران با دبیری علمی دکتر علیاکبر تاجمزینانی و با حضور جمعی از استادان برجسته، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، در تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر علمی همایش گفت:دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران با هدف بررسی روندها، چالشها و تحولات اجتماعی کشور آغاز به کار کرد.
تاج مزینانی افزود: در این همایش ملی که به مدت دو روز برگزار میشود، بیش از ۳۰۰ چکیدهمقاله و ۱۴۰ مقاله کامل از سوی استادان و پژوهشگران دانشگاههای مختلف کشور دریافت شده است.
دبیر علمی همایش افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، در طول برگزاری این رویداد علمی، ۱۶ پنل تخصصی با موضوعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاستگذاری عمومی برگزار خواهد شد.
در این پنلها بیش از ۷۰ عضو هیئت علمی، استاد دانشگاه و محقق صاحبنظر حضور دارند و به بحث و تبادل نظر درباره وضعیت اجتماعی ایران میپردازند.
علیاکبر تاجمزینانی، دبیر علمی همایش، با اشاره به هدف از برگزاری این رویداد تاکید کرد: ایجاد گفتوگوی علمی میان اندیشمندان برای تحلیل واقعبینانهتر از جامعه ایران و کمک به سیاستگذاریهای اجتماعی کشور است.
این همایش فرصتی فراهم کرده تا پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی در قالب پنلهای تخصصی و نشستهای علمی، به تبیین وضعیت کنونی جامعه ایران و ارائه راهکارهای علمی برای ارتقای شاخصهای اجتماعی بپردازند.
