مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: در نیمه نخست امسال درآمد شرکت با ۴۸ افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، علیرضا رحیم افزود: در این مدت، سود ناخالص شرکت با رشد ۸ درصدی سه‌هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان و سود خالص با رشد ۴۴ درصدی هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: این دستاورد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و تمرکز بر تولید پایدار است.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید بهینه گفت: ۷۴۱ هزار تن تختال و ۹۹۸ هزار تن آهن اسفنجی، تولید شد.

علیرضا رحیم افزود: تامین به‌موقع مواد اولیه و مصرفی موجب شد هیچ وقفه‌ای در فرآیند تولید ایجاد نشود.