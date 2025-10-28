به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هدف اصلی این پویش، یادآوری اهمیت مراقبت از دهان و دندان در مسیر دستیابی به جامعه‌ای سالم است.

دکتر امیر حسین دارابی با اشاره به اهمیت وجود اتاق بهداشت در مدارس گفت: اتاق بهداشت با هدف ارتقای سطح سلامت جسمی و بهداشت دانش آموزان طراحی گردیده و زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را فراهم می‌سازد.

در حاشیه این مراسم، اتاق بهداشت دبستان شاهد امید انقلاب بوشهر افتتاح شد.