اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار؛ دو دو تا یادت نره، روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه در مدارس بوشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هدف اصلی این پویش، یادآوری اهمیت مراقبت از دهان و دندان در مسیر دستیابی به جامعهای سالم است.
دکتر امیر حسین دارابی با اشاره به اهمیت وجود اتاق بهداشت در مدارس گفت: اتاق بهداشت با هدف ارتقای سطح سلامت جسمی و بهداشت دانش آموزان طراحی گردیده و زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را فراهم میسازد.
در حاشیه این مراسم، اتاق بهداشت دبستان شاهد امید انقلاب بوشهر افتتاح شد.