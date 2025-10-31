پخش زنده
رئیس کارگروه مواد شیمیایی مجتمع گاز پارس جنوبی از تأمین کامل و صددرصدی مواد شیمیایی موردنیاز پالایشگاههای این مجموعه برای ورود به فصل سرد سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ محمد شفیع موذنی گفت: با آمادگی کامل انبارهای مرکزی و برنامهریزی منسجم، هیچگونه نگرانی در روند تولید پایدار گاز در روزهای سرد پیشرو وجود ندارد.
وی افزود: با اجرای برنامههای دقیق در ماههای اخیر، نشستهای کارشناسی متعدد با حضور رؤسای مهندسی فرآیند پالایشگاهها و گروههای خرید مواد شیمیایی برگزار و نیازهای هر پالایشگاه بهصورت کامل تأمین شده است.
موذنی گفت: مهمترین اقلام شیمیایی مورد نیاز شامل آنتیفوم، آمین، مولکولارسیو، کربن فعال و سایر مواد کلیدی است که با تأمین صددرصدی آنها، پالایشگاههای پارس جنوبی با آمادگی کامل به استقبال فصل زمستان میروند.
به گفته موذنی، موجودی مواد شیمیایی در انبار مرکزی مجتمع نیز بهصورت کامل تأمین شده و نیازسنجی برای سال آینده انجام گرفته است.
وی تأکید کرد:حجم نیاز سیزده پالایشگاه بهصورت نظاممند بررسی و برنامه تأمین و نگهداری بلندمدت در دستور کار قرار دارد.
رئیس کارگروه مواد شیمیایی مجتمع گاز پارس جنوبی همچنین از پیشرفت قابلتوجه در بومیسازی و معادلیابی مواد شیمیایی خارجی خبر داد و گفت: در راستای سیاستهای حمایت از تولید داخل، بخش مهمی از مواد شیمیایی حیاتی توسط شرکتهای توانمند داخلی تولید، آزمون و به تأیید نهایی رسیده است.
موذنی افزود: در جریان جلسات کمیته مواد شیمیایی، وضعیت موجودی انواع آمینها، مواد شیمیایی بویلرها، کربن فعال، آنتیفومها، مواد شیمیایی واحدهای آبشیرینکن، کاتالیستها، مولکولارسیوها و رزینها بهطور ویژه بررسی شد. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، وضعیت تأمین و ذخیره این اقلام در شرایط مطلوب قرار دارد.
وی گفت: در این راستا، برنامه اجرای ۱۰ تست میدانی بر روی مواد شیمیایی جدید از تولیدکنندگان داخلی بهمنظور ارزیابی کیفیت و قابلیت جایگزینی در واحدهای عملیاتی مجتمع آغاز شده است.