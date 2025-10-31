پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبانماه، عملیات اجرایی اتصال بنگاههای خرد به بنگاههای بزرگ در حوزه خرما کلید خواهد خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی پروانه اظهار داشت: استان بوشهر با دارا بودن بیش از شش میلیون اصله نخل و سطح زیر کشت ۳۹ هزار هکتار، قطب مهمی در صنعت خرمای کشور است.
وی افزود: بیش از ۱۶ هزار نفر به شکل مستقیم و حدود ۶۰ هزار نفر غیرمستقیم در عرصه تولید، برداشت و فرآوری خرما در استان فعالیت میکنند.
پروانه از آغاز طرح تحول اتصال بنگاههای خرد خرما به صنایع کلان خبر داد و بیان کرد: اجرای طرح اتصال بنگاههای خرد و مشاغل خانگی به بنگاههای کلان در استان بوشهر با هدف تقویت تولیدکنندگان خرما اجرایی شده است.
وی افزود: در قالب این اقدام، با اتصال تولیدکنندگان خرد و باغداران به صنایع بزرگ تبدیلی، بستهبندی و صادرات خرما، شرایط فروش واقعی، قیمت منصفانه و پایداری اقتصادی برای فعالان این حوزه فراهم خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تأکید کرد: هدف این است که محصول خرما استان بوشهر با ارزش افزوده بالاتر، بستهبندی مطلوبتر و دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شود.
وی زمان آغاز رسمی اجرای طرح را همزمان با نمایشگاه بینالمللی خرما معرفی کرد و گفت: در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبانماه، عملیات اجرایی اتصال بنگاههای خرد به بنگاههای بزرگ در حوزه خرما کلید خواهد خورد این رویداد بستری برای تحقق عدالت اقتصادی، پایداری اشتغال و رونق تولید در بخش نخیلات استان محسوب میشود.