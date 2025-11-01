پخش زنده
امروز: -
آیین سنتی و کهن تیرماه سیزده لال شو در روستای چالی از شهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین سنتی و کهن «تیرماه سیزده لال شو در روستای چالی از شهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد.
این مراسم که با هدف پاسداشت میراث فرهنگی و آیینهای بومی مازندران برگزار گردید، شامل بخشهای گوناگونی از جمله اجرای موسیقی محلی و شعرخوانی کودکان با موضوع منطقۀ سوادکوه بود. کودکان حاضر با اجرای اشعار محلی حضور خود لال به رسم آیین که به همراه شعر «لال انه لال انه پیس کنده خار انه» شور و نشاط ویژهای به مراسم بخشیدند و جلوهای از فرهنگ اصیل و زبان مازندرانی را به نمایش گذاشتند.
آیین تیرماه سیزده لال شو از جمله سنتهای کهن مناطق کوهستانی مازندران است که هرساله با حضور اهالی و دوستداران فرهنگ بومی برگزار میشود و نقش مهمی در زندهنگهداشتن میراث معنوی شمال کشور دارد.