به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر اخلاقی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل که از ۵ تا ۱۱ آبان است با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدات نوین زیستی گفت: تحولات اخیر، ازجمله جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، نشان داد که در برخی زمینه‌های پدافند غیرعامل هنوز شکاف‌هایی وجود دارد که باید به‌تدریج و با برنامه‌ریزی هدفمند رفع شود.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی در حوزه سلامت، توجه ویژه‌ای به پدافند زیستی دارد؛ چراکه این بخش مستقیماً با امنیت و سلامت مردم در ارتباط است.

رئیس پدافندغیرعامل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به چالش‌های خاص استان اظهار داشت: در استان بوشهر چند دغدغه‌ی زیستی جدی وجود دارد؛ از جمله آلودگی‌های ناشی از صنایع سنگین و پتروشیمی‌ها، و همچنین ظهور بیماری‌های نوپدید مانند تب دنگی (دِنگ) که در مناطق جنوبی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

اخلاقی تأکید کرد: هدف ما شناسایی و پایش مستمر این تهدیدات، کاهش مخاطرات بهداشتی و پیشگیری از بحران‌های احتمالی است. در این مسیر، دانشگاه با هماهنگی استانداری بوشهر، فرمانداری‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط، اقدامات کارشناسی و آموزشی گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: پدافند غیرعامل صرفاً یک مبحث نظامی یا فنی نیست؛ بلکه مفهومی اجتماعی و انسانی است که باید در همه سطوح از آموزش تا اجرا نهادینه شود. در حوزه سلامت، پدافند زیستی به معنای ارتقای مقاومت جامعه در برابر تهدیدات میکروبی، شیمیایی و آلودگی‌های محیطی است.