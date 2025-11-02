به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن پاک‌نژاد با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی این طرح‌ها اظهار داشت: گاز‌های همراه وقتی جمع‌آوری می‌شوند، ضمن حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا، عملاً ارزش‌آفرینی قابل ملاحظه‌ای برای کشور به همراه دارند. این گازها، گاز‌های غنی هستند که سالیان سال می‌سوزند.

وی افزود: اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه شتاب بسیار زیادی گرفته است و انتظار ما این است که در همین قرارداد خاص ارزش‌آفرینی سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور حاصل شود.

وزیر نفت با اشاره به اهداف کمی برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم، تا پایان سال ۱۴۰۷ باید بتوانیم روزانه تا ۴۴ میلیون متر مکعب گاز‌های همراه را جمع‌آوری کنیم.

با امضای ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گاز‌های مشعل میدان‌های نفتی در مناطق نفت‌خیز جنوب ۲۹۵ میلیون فوت‌مکعب در روز گاز مشعل جمع‌آوری و ۳۲ مشعل خاموش می‌شود و حداکثر زمان لازم برای اجرای آنها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است.