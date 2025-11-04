به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین بارگاهی اظهار داشت:جم‌پیلن در مهر امسال به درآمد ۱.۹ همت دست یافته است که نسبت به میانگین ماه‌های گذشته، رشد ۲۱ درصدی و نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در مهر میزان تولید شرکت به ۲۰،۱۳۱ تن و فروش محصولات به ۱۹،۶۴۰ تن رسید که نشان‌دهنده استمرار فعالیت منظم و برنامه‌ریزی‌شده است. افزایش ۱۵ درصدی نرخ فروش محصولات نیز نقش کلیدی در حفظ مسیر رشد درآمد داشته است.

بارگاهی گفت:در مجموع جم‌پیلن در هفت ماه نخست امسال به درآمد ۱۱.۴ همت دست یافته که ۴۸ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.