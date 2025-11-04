پخش زنده
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ثبت رکوردی جدید در برداشت گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی گفت: رکورد تاریخی تولید روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی شکسته شد و به عدد ۷۱۸ میلیون مترمکعب رسید.
وی دستیابی به این رکورد را نشانه توانمندی و همت تمامی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخشهای مختلف عملیاتی و ستادی دانست.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه ایران دارای دومین ذخیره گازی دنیا است، افزود: ایران بعد از امریکا و روسیه، در سومین جایگاه تولیدکننده گاز دنیا قرار دارد که این افزایش ظرفیت تولید گاز از جمله بزرگترین دستاوردهای اقتصادی و اجرایی کشور به شمار میرود، اما علیرغم این جایگاه، در رتبه چهارم بزرگترین مصرفکنندگان گاز در دنیا به شمار میرویم.
دهقانی گفت: در روزهای اخیر با به تولید رسیدن سه حلقه چاه در مرزیترین نقاط میدان مشترک پارس جنوبی، بیش از ۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز در کشور افزوده شد که ثمره ماهها تلاش نیروهای متخصص این شرکت است.
وی به افزایش تعداد دکلهای حفاری در میدانهای گازی خلیج فارس نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۶ دستگاه دکل عملیاتی به دکلهای حفاری فعال در طرحهای این شرکت اضافه شده و مجموع دکلها را به ۱۰ دستگاه افزایش داده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: به واسطه فعالیتهای انجامشده در یک سال گذشته ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت گازی در میدان پارس جنوبی خلق شده است که با تکمیل ۶ حلقه چاه دیگر تا پایان سال جاری، این رقم به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.
تورج دهقانی در پایان ضمن قدردانی از فعالیتهای روابطعمومیهای تابعه شرکت ملی نفت ایران در انعکاس و تبیین دستاوردهای کسبشده در صنعت نفت کشور، اظهار داشت: ایجاد ارتباط مناسب و مسالمتآمیز با جامعه و حفظ سرمایههای اجتماعی، از مهمترین وظایف روابطعمومیها به شمار میرود که میتواند در انعکاس بهینه دستاوردها نقش موثری داشته باشد.