به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل چاه‌های باقی‌مانده طرح‌های ۳۵ماهه پارس جنوبی اظهار داشت: عملیات تکمیل دو حلقه چاه این فاز از مردادماه سال جاری آغاز شد و خوشبختانه با تلاش متخصصان و کارکنان عملیاتی، این دو چاه هم‌اکنون در مدار تولید قرار گرفته و به افزایش ظرفیت تولید میدان پارس جنوبی انجامیده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت این افزایش تولید در آستانه فصل سرد سال تأکید کرد: آمادگی کامل تأسیسات و چاه‌های تولیدی در میدان مشترک پارس جنوبی، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز کشور در فصل زمستان و مدیریت تراز انرژی ایفا می‌کند.

دهقانی اجرای مستمر طرح‌های تکمیلی در سکو‌های تولیدی میدان مشترک پارس جنوبی را از اولویت‌های شرکت نفت و گاز پارس برشمرد و گفت: در همین راستا تلاش می‌شود تا حداکثر ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی حفظ و از افت فشار چاه‌ها جلوگیری به عمل آید تا سوخت‌رسانی پایدار به بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی کشور تضمین شود.