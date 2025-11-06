پخش زنده
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل عملیات حفاری و بهرهبرداری از دو حلقه چاه در فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد و گفت: با راهاندازی این چاهها، ظرفیت برداشت گاز غنی از این فاز حدود چهار میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی با اشاره به برنامهریزی برای تکمیل چاههای باقیمانده طرحهای ۳۵ماهه پارس جنوبی اظهار داشت: عملیات تکمیل دو حلقه چاه این فاز از مردادماه سال جاری آغاز شد و خوشبختانه با تلاش متخصصان و کارکنان عملیاتی، این دو چاه هماکنون در مدار تولید قرار گرفته و به افزایش ظرفیت تولید میدان پارس جنوبی انجامیدهاند.
وی با اشاره به اهمیت این افزایش تولید در آستانه فصل سرد سال تأکید کرد: آمادگی کامل تأسیسات و چاههای تولیدی در میدان مشترک پارس جنوبی، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز کشور در فصل زمستان و مدیریت تراز انرژی ایفا میکند.
دهقانی اجرای مستمر طرحهای تکمیلی در سکوهای تولیدی میدان مشترک پارس جنوبی را از اولویتهای شرکت نفت و گاز پارس برشمرد و گفت: در همین راستا تلاش میشود تا حداکثر ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی حفظ و از افت فشار چاهها جلوگیری به عمل آید تا سوخترسانی پایدار به بخشهای خانگی، صنعتی و نیروگاهی کشور تضمین شود.