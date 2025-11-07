استاندار کهگیلویه و بویراحمد دستور تأمین فوری ۳۰۰ تن شیر به صورت ماهیانه، مورد نیاز شرکت فرآورده‌های لبنی کوه‌گل را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد رحمانی با اشاره به کمبود شیر در این واحد تولیدی گفت: شرکت لبنی کوه‌گل تأمین شیر مورد نیاز خود را از مجتمع گاوداری شیری بنیاد مستضعفان انجام می‌دهد که اخیراً در تأمین مواد اولیه با چالش روبه‌رو شده است.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی به تعهدات افزود: مجتمع گاوداری شیری بنیاد مستضعفان موظف است ۳۰۰ تن شیر در ماه مطابق مفاد قرارداد، به‌صورت فوری تأمین و تحویل کارخانه کند.

استاندار با بیان اینکه استمرار تولید شیر در گرو تأمین به‌موقع خوراک دام است، گفت: مجتمع گاوداری باید در سامانه بازاریاب ثبت‌نام کند تا پشتیبانی امور دام استان بلافاصله پس از تأیید، نسبت به تحویل خوراک دام اقدام کند.

رحمانی ادامه داد: برای نظارت مستمر بر اجرای این مصوبه، ستاد رفع موانع تولید استان به‌صورت هفتگی روند تأمین شیر را پایش خواهد کرد تا از استمرار تولید و جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه اطمینان حاصل شود.

در این نشست، اتابک مدیرعامل شرکت فرآورده‌های لبنی کوه‌گل ضمن قدردانی از پیگیری استاندار، اظهار امیدواری کرد که با اجرای سریع مصوبات، مشکل کمبود شیر برطرف شود و روند تولید و اشتغال در این واحد تولیدی تثبیت گردد.