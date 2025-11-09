به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید بورد در نشست هیأت‌مدیره این شرکت در منطقه پارس جنوبی، از کارکنان صنعت نفت در اقصی‌نقاط خلیج فارس قدردانی کرد و گفت: همکاران خدوم این صنعت به‌ویژه همکاران شرکت نفت و گاز پارس وظیفه سنگین تأمین بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور را بر عهده دارند.

وی با اشاره به آغاز روز‌های سرد سال و آمادگی شرکت ملی نفت ایران برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور افزود: بر اساس تجربه سال‌های گذشته، جلسات ادواری ویژه‌ای با حضور وزیر نفت برای پیگیری مسائل مربوط به تولید و پایداری شبکه گاز در فصول سرد برگزار می‌شود، در همین راستا، امروز نیز هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در استان بوشهر و در منطقه عسلویه حضور یافته تا مشکلات و موضوعات مرتبط با شرکت نفت و گاز پارس، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و سایر شرکت‌های فعال در حوزه خلیج فارس را بررسی و برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها چاره‌اندیشی کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: دستور کار اصلی این نشست، بررسی مسائل مربوط به تولید گاز از حوزه خلیج فارس و به‌ویژه منطقه عسلویه است تا با برنامه‌ریزی منسجم، آمادگی کامل برای ورود به فصل سرما و استمرار تولید پایدار گاز کشور فراهم شود.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل و دیگر اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران شب گذشته وارد عسلویه شده‌اند و هم‌اکنون نشست هیات‌مدیره این شرکت به میزبانی شرکت نفت و گاز پارس در منطقه پارس جنوبی در حال برگزاری است.