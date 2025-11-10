مدیرعامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران تکاب اعلام کرد که این شرکت، به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید طلا در کشور، در مهرماه با تولید ۱۱۰ کیلوگرم طلا توانست رکورد تازه‌ای در عملکرد تولیدی خود به ثبت برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جعفرصادق اسکندری اظهار کرد: از ابتدای سال تا اول آبان‌ماه، مجموع تولید طلای شرکت زرشوران به ۶۹۲ کیلوگرم رسیده است، رقمی که نشان‌دهنده تحقق ۱۲۵ درصدی برنامه تولید در این بازه زمانی است.

وی افزود: میزان تولید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید ۵۲۸ کیلوگرم، رشد ۳۱ درصدی داشته است که این دستاورد حاصل تلاش مستمر کارکنان، بهبود فرآیندهای فنی، افزایش بهره‌وری تجهیزات و اجرای دقیق برنامه‌های تعمیر و نگهداری است.

مدیرعامل شرکت زرشوران همچنین به رشد قابل‌توجه در میزان خوراک ورودی کارخانه اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا اول آبان، میزان تناژ ورودی تجمیعی به ۲۵۷ هزار و ۶۱۰ تُن رسیده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: این رشد حاصل ارتقای بهره‌وری تجهیزات، کاهش زمان توقف خط تولید و مدیریت مؤثر فرآیند استخراج و فرآوری است.

اسکندری یادآوری کرد: این موفقیت‌ها جایگاه شرکت طلای زرشوران را به‌عنوان یکی از بنگاه‌های معدنی و صنعتی پیشرو کشور تثبیت کرده و نویددهنده تداوم روند رشد و تحقق اهداف توسعه‌ای سازمان ایمیدرو در بخش طلا است.