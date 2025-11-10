به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی اکبری رییس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: در۷ماهه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۵۷۳ هزار تن کالا در قالب ۵۴۸ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل باری استان جابه‌جا شده است.

وی بااشاره به اینکه این میزان جابه‌جایی نشان‌دهنده نقش محوری ناوگان باری استان در تأمین نیاز‌های لجستیکی و پشتیبانی کشور و استان است؛ تصریح کرد: در این بازه زمانی نزدیک به ۱۲ هزار سفر نیز برای انتقال ۲۳۸ هزار تن کالای اساسی انجام شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: دراین مدت زمان؛ شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل‌ونقل از مبدا استان بیش از ۴۴ هزار سفر ثبت کرده‌اند.

رییس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اظهارکرد: در این مدت بیش از ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تن سیمان در قالب ۱۲۸ هزار و ۴۸۶ سفر توسط ناوگان باری استان حمل شده است.

وی، افزود: آذربایجان‌غربی دارای ۱۷۴ شرکت حمل‌ونقل و ۴ شرکت تخصصی وانت‌بار است که با بهره‌گیری از ناوگان فعال خود، بخش عمده نیاز‌های جابه‌جایی کالا در سطح استان و مسیر‌های برون‌استانی را پشتیبانی می‌کنند.