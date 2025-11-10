پخش زنده
امروز: -
گردهمایی وحدت اسلامی و جهاد تبیین با حضور علما و نخبگان جزیره قشم در روستای باسعیدو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده قرارگاه منطقهای مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در این گردهمایی گفت: از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا با ملت ایران سرِ ناسازگاری داشته و با همه ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانهای خود در پی تضعیف نظام اسلامی بوده است.
سردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی افزود: آمریکاییها از زمان تاسیس این کشور تا امروز با بیش از ۲۰۰ کشور وارد جنگ شدهاند، اما دم از حقوق بشر میزنند و بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان هستند.
وی گفت: آمریکا و همپیمانانش بهخوبی میدانند جمهوری اسلامی ایران اهداف صلحآمیز دارد، اما این دروغ را بهانهای برای فشار سیاسی و اقتصادی بر ملت ما قرار دادهاند، زیرا از استقلال و اقتدار ایران اسلامی هراس دارند.
فرمانده قرارگاه منطقهای مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: ملت ایران با بصیرت و وحدت خود در دفاع مقدس ۱۲روزه ثابت کرد، پای آرمانهای انقلاب و کشور ایستادهاند.
سردار مارانی افزود: مردم جزیره قشم همواره در صحنههای دفاع از انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند و حضور پرشور آنان در آیین وحدت اسلامی در روستای باسعیدو، نماد همدلی، بیداری و عشق به میهن است.