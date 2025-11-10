رئیس‌کل دادگستری استان کرمان:باید برنامه‌ای مدون برای پیشگیری و نظارت در بازار باشد تا تأثیر اقدامات در زندگی مردم دیده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در نشست شورای قضائی استان کرمان رئیس‌کل دادگستری استان گفت:علاوه بر افزایش قیمت‌ها، افراد سودجو هم با گران‌فروشی و احتکار، موجب نارضایتی عمومی شده‌اند که باید با این افراد قاطعانه برخورد شود.

حجت‌الاسلام حمیدی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات اقتصادی افزود باید برنامه‌ای مدون برای پیشگیری و نظارت در بازار باشد تا تأثیر اقدامات در زندگی مردم دیده شود.

آقای کشیتی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم گفت: از آغاز امسال، بیش از ۱۴ هزار پرونده در حوزه‌های قاچاق، بهداشت، دارو و درمان رسیدگی و در مجموع ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال محکومیت مالی برای متخلفان صادر شده است.