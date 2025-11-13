به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اکبر گداری با اشاره به لزوم تحول در شیوه‌های بازاریابی و صادرات این محصول افزود: امروز مهمترین مساله اقتصاد جهانی، تولید نیست بلکه فروش و بازاریابی مؤثر است.

وی اظهار داشت: ۲۰۰ سال پیش مساله اصلی کشور‌ها تولید بود، اما امروز رقابت بر سر فروش است.

گداری ادامه داد: در حوزه خرما نیز تا زمانی که محصول ما بدون نشان تجاری و بسته‌بندی استاندارد صادر شود، نمی‌توانیم در بازار جهانی جایگاه واقعی خود را به دست آوریم.

وی با قدردانی از کشاورزان و تولیدکنندگان خرما گفت: خرما کالایی با ارزش دو میلیارد دلاری در جهان است.

مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: وقتی درباره خرما صحبت می‌کنیم، باید در تراز جهانی سخن بگوییم و چنانچه کشاورز و تولیدکننده زحمت می‌کشد، ما نیز باید با نگاه حرفه‌ای این زنجیره را تکمیل کنیم.

گداری با اشاره به تجربه کشور‌های موفق در صادرات افزود: امارات وقتی خرما صادر می‌کند، داستان می‌فروشد و مصرف‌کننده خارجی پول خرما نمی‌دهد، پول روایت، نشان تجاری و احساس تعلق به آن را پرداخت می‌کند و ما نیز باید برای خرمای ایرانی داستان بسازیم و این کار با خرمای فله‌ای ممکن نیست.

وی با بیان اینکه نظام توزیع جهانی با بازار داخلی متفاوت است، گفت: در کشور‌هایی مانند روسیه، قزاقستان و ازبکستان، کالا‌های تند مصرف همچون خرما از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود.

گداری ادامه داد: برای ورود به این بازار‌ها باید با شبکه‌هایی همکاری کرد که ده‌ها هزار شعبه دارند و صادرکننده ایرانی باید جایگاه خود را در این نظام مشخص کند.

وی ادامه داد: صادرکننده وقتی وارد مذاکره با فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود، با واقعیت‌های جدیدی روبه‌روست؛ از جمله پرداخت هزینه پروموشن و تبلیغات ماهانه دو تا سه هزار دلاری برای حضور در قفسه فروشگاه‌ها و این واقعیت نظام توزیع جهانی است و باید آن را شناخت و برای آن برنامه داشت.

گداری، با تأکید بر همکاری بخش خصوصی و دولت اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت خود را در کنار بخش خصوصی می‌داند ولی امروز در برخی موارد، اتاق بازرگانی نگاه حمایتی لازم را نسبت به این همکاری ندارد، در حالی که توسعه صادرات بدون هم‌افزایی این دو بخش ممکن نیست.

وی با اشاره به برخی سیاست‌های محدودکننده صادرات گفت: ممنوعیت صادرات در ماه رمضان و تعهد ارزی از جمله سیاست‌هایی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

گداری یادآور شد: این تصمیم‌ها توسط ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌شود، اما اثر منفی آن متوجه صادرکنندگان است و بار‌ها تأکید کرده‌ام که تعهد ارزی و ممنوعیت صادرات نه‌تنها به رونق صادرات کمک نمی‌کند بلکه مانع جدی در مسیر توسعه است.

وی تاکید کرد: از کشاورز تا صادرکننده، همه باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا خرمای ایرانی با برند، بسته‌بندی و روایت مناسب در قفسه بالای فروشگاه‌های دنیا قرار گیرد.