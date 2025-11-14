به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،آیدین رحمانی رضاییه، اظهار داشت: شهر ارومیه با پیشینه‌ای بیش از پنج‌هزار سال، یکی از کهن و اصیل‌ترین شهر‌های کشور است که این اصالت می‌تواند مبنایی برای اتحاد، همبستگی و تلاش جمعی در مسیر اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در تاریخ کشور، تصریح کرد: ارومیه شهری متعلق به شهیدان است، به‌ویژه شهید والامقام مهدی باکری که افتخار داریم در جایگاه او خدمت‌گزار مردم باشیم که این موضوع مسئولیت ما را برای حفظ شأن و شخصیت شهیدان سنگین‌تر می‌کند.

شهردار ارومیه با اشاره به پیشینه مدیریت شهری ارومیه و تاریخچه شهرداران، افزود: در سال ۱۲۹۷ نخستین شهرداری ارومیه تشکیل شد که این نشان می‌دهد ارومیه از پیشتازان مدیریت شهری در کشور است.

رحمانی رضاییه با بیان اینکه این شهر نزدیک‌ترین مرکز استان به دروازه اروپا است، گفت: موقعیت جغرافیایی ارومیه فرصت‌های متعددی برای افزایش بهره‌وری و گسترش تعاملات اقتصادی فراهم کرده و می‌تواند یکی از محور‌های اصلی توسعه ملی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در مدیریت شهری، تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهر‌ها زندگی می‌کنند و توسعه متوازن و پایدار می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را بهبود بخشد، با این حال، برخی شهر‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و ناهماهنگی در پرداخت عوارض دولتی، از رشد متوازن بازمانده‌اند و همین امر شکاف‌هایی میان مناطق ایجاد کرده است.

رحمانی رضاییه اعلام کرد: دولت گاهی برای جبران مشکلات خود به منابع مالی مدیریت‌های شهری دست می‌برد، در حالی‌که این منابع متعلق به مردم است و باید در خدمت شهر‌ها قرار گیرد و علاوه بر این، تأخیر در پرداخت عوارض ناشی از جرایم رانندگی، موجب کاهش ایمنی و افزایش تصادفات شهری می‌شود.

وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در ایجاد درآمد پایدار برای شهرها، گفت: سرمایه‌گذاری موتور محرک توسعه است که با برگزاری همایش سرمایه گذاری تحت عنوان "اینوا" در استان، امید است که بیش از ۹۱ فرصت سرمایه‌گذاری با بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بتواند چرخه توسعه ارومیه و استان را به حرکت درآورد.

شهردار ارومیه در ادامه به اهمیت فعالیت اتحادیه شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است و این اتحادیه می‌تواند بستری برای پیگیری مشکلات شهر‌ها و ایجاد ارتباطات مؤثر بین‌المللی باشد، نقش شهرداران در خنثی کردن تبلیغات دشمنان و گسترش روابط بین‌المللی بسیار مهم است.

رحمانی رضاییه همچنین به برخی چالش‌های دیگر مدیریت شهری از جمله مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، شرکت‌های خدمات‌رسان، وضعیت نیروی انسانی و قرارداد‌ها اشاره کرد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و قانون‌مند، رضایت نیرو‌های خدوم شهرداری‌ها جلب شود؛ نیرو‌هایی که همواره در صحنه خدمت به مردم حضور داشته‌اند.

وی در پایان بر لزوم نوسازی ناوگان خدمات‌رسانی عمومی تأکید کرد و ضمن قدردانی از حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، مدیران اجرایی، نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: همدلی و همکاری مدیران شهری و استانی زمینه‌ساز خدمت‌رسانی بهتر به مردم و تحقق اهداف توسعه‌ای است.