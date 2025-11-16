به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در این مراسم گفت: یادواره شهدا پیام آور اقتدار و عزت و پایبندی مردم ولایتمدار به آرمان شهدا و امام و رهبر است.

سردار اباذر سالاری افزود: به برکت انقلاب اسلامی پوزه آمریکا و دشمنان به خاک مالیده شده و هیمنه پوشالی آن شکسته شده است.

حسن نکویی زاده مسئول ستاد یادواره شهدای روستای شیوه‌ای بخش سندرک نیز گفت: سه شهید این روستا پاسدار قیدی زارعی درعملیات بدرسال ۶۳، طلبه شهید مظفر محمودی و دانش آموز بسیجی حسن نوشادی سال ۶۵ درمنطقه شلمچه در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیدند.

بیشتر بخوانید: برگزاری یادواره شهدای روستای توکهور شهرستان میناب

در پایان این مراسم از خانواده شهدا قدردانی شد.