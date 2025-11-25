پخش زنده
امروز: -
جواد تقیزاده پژوهشگر هوش مصنوعی، با اشاره به سرعت تحولات این فناوری تأکید کرد که نبود حکمرانی مشخص و سرمایهگذاری ناکافی میتواند ایران را از تحولاتی معادل «انقلاب صنعتی دوم» عقب نگه دارد.
جواد تقیزاده پژوهشگر و کارشناس هوش مصنوعی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما توضیح داد: سرمایهگذاری کشور در حوزه هوش مصنوعی تاکنون کم بوده و یکی از چالشهای اصلی، حکمرانی این فناوری است. ما هنوز تکلیف خود را در این حوزه نمیدانیم. البته این چالش، مسئلهای جهانی است و تنها خاص ایران نیست. اگر بتوانیم حکمرانی هوش مصنوعی را به درستی شکل دهیم، میتوانیم تحولآفرینی این فناوری در کشور را ایجاد کنیم.
تقیزاده درباره ابعاد حکمرانی گفت: حکمرانی هوش مصنوعی شامل سه بخش است: حکمرانی حاکمیتی، قوانین و مقررات و بخش فرهنگ و آموزشی. تکالیف دانشگاه، بخش خصوصی و حتی آموزش و پرورش نیز بخشی از این حکمرانی را تشکیل میدهند. توجه به این سبد از موضوعات برای نقشآفرینی پررنگ کشور ضروری است.
این کارشناس هوش مصنوعی ادامه داد: هوش مصنوعی معادل انقلاب صنعتی دوم است و ما در حال گذار به یک تحول عظیم هستیم. اگر از پتانسیلهای داخلی، شرکتهای دانشبنیان و جوانان نخبه به درستی استفاده کنیم، میتوانیم در این حوزه اتفاق ویژهای رقم بزنیم.
تقیزاده به سرمایهگذاریهای کلان و تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در امارات و عربستان، شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری پررنگی در هوش مصنوعی انجام دادهاند، اما ما با ظرفیتهای داخلی، شرکتهای دانشبنیان و نیروی انسانی نخبه فرصت ویژهای داریم که باید سریع از آن بهرهبرداری کنیم.
او افزود: پارکها و شرکتهای دانشبنیان باید چابکتر و با سرعت بالاتری عمل کنند تا این فرصتها از دست نرود. مهمترین قدم توجه ویژه به نخبگان هوش مصنوعی است، چرا که بسیاری از تصمیمگیرندگان شناخت کافی نسبت به این حوزه ندارند و تحولات به سرعت رخ میدهد؛ حتی نسخهای که امروز مناسب است، ممکن است فردا معتبر نباشد.
تقیزاده درباره نقش دولت و نهادهای حاکمیتی گفت: باید قوانین مشخصی در حوزه هوش مصنوعی داشته باشیم. اعتماد به مجموعههای دانشبنیان و بخش خصوصی برای نقشآفرینی ضروری است، در حالی که نهاد حاکمیتی صرفاً باید تنظیمگری و مقرراتگذاری انجام دهد.
کارشناس هوش مصنوعی با اشاره به اهمیت ایجاد سازمان مشخص برای هوش مصنوعی گفت: اکنون سازمان مشخصی برای هوش مصنوعی وجود ندارد. یک نهاد متمرکز میتواند سیاستگذاری و تنظیمگری را انجام دهد.
تقیزاده به تجربه حضور خود در نمایشگاه جیتکس اشاره کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه شاهد حضور کشورهایی با سرمایهگذاریهای کلان بودیم که بیشتر دستاوردها جنبه نمایشی داشتند.
او در پایان تصریح کرد: اگرچه سرمایهگذاریهای بزرگی در سختافزار و دیتا سنترها انجام شده، هنوز خروجی ملموسی از هوش مصنوعی حاصل نشده است. با این حال، توجه به جنبههای نمایشی و علمی هر دو اهمیت دارند و باید مورد توجه قرار بگیرند.