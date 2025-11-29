به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛هدایت عبدولی با بیان اینکه سرما و تگرگ بهاره در بخش‌هایی از شهرستان، آسیب جدی به درختان وارد کرده است،گفت: همین موضوع سبب شد میوه‌دهی بسیاری از باغ‌ها کاهش یابد و بخشی از محصول شکل نگیرد.

وی با بیان اینکه به دلیل شرایط جوی پیش بینی می‌شد میزان محصول سیب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد که این پیش بینی نیز به واقعیت پیوست، ادامه داد: بر اساس برآوردها، افت تولید سیب شهرستان نسبت به سال گذشته حدود یک‌چهارم بوده است.

عبدولی با بیان اینکه در مهاباد حدود هشت هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که بیشتر آن‌ها در سن باردهی هستند، اظهار کرد: امسال میانگین عملکرد در محدوده ۱۶ تن ثبت شده است.

مسئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به ارقام مختلف سیب تولیدی منطقه گفت: عمدتاً گونه‌های قرمز و زرد شناخته‌شده‌اند و به دلیل ماندگاری مناسب این سیب‌ها، بخشی از محصول در ماه‌های سرد سال روانه بازار می‌شود و بخشی نیز مقصد استان‌های دیگر را در پیش می‌گیرد.

وی از فعالیت ۳۱ سردخانه فعال در شهرستان با مجموع ظرفیت بیش از 155 هزار تن میوه خبرداد و تصریح کرد: این سردخانه‌ها نقش مهمی در تنظیم بازار دارند و قرار است محصول امسال به‌صورت تدریجی و مطابق نیاز بازار عرضه شود.

عبدولی افزود: از آنجا که بخش کمی از باغات مهاباد برای مصرف محلی برداشت می‌شود، عمده سیب منطقه پس از ذخیره‌سازی، به دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها فرستاده می‌شود؛ همین موضوع باعث شده مهاباد یکی از نقاط تأمین سیب کشور باشد.