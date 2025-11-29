فریدون کلبادی نژاد با بیان اینکه ۶۸۰ کلاس درس با جمعیت دانش آموزی کمتر از پنج نفر نیز در سال تحصیلی جدید تشکیل شده است افزود: این اقدامات هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

او ادامه داد: در سال تحصیلی جدید تلاش شد هیچ دانش آموزی به علت نبود مدرسه یا معلم از تحصیل باز نماند.





مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: در تمام مدارس تک دانش آموزی و مدارس با جمعیت کم برنامه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مطابق دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش و مشابه استاندارد‌های سایر مدارس برگزار می‌شودفریدون کلبادی نژاد تحقق عدالت آموزشی را رویکرد نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: ایران جزو معدود کشور‌هایی است که حتی برای تحصیل یک دانش آموز در مناطق دورافتاده یک معلم اعزام می‌کند.