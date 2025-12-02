به علت شیوع بیماری آنفلوانزا، فردا چهارشنبه دوازدهم آذر دستگاه‌های اجرایی هرمزگان تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این تعطیلی شامل همه دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، بانک ها، بیمه‌ها (به جزء شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستان‌ها (به جزء شیفت کاری) می شود.

مهرداد حسن زاده افزود: فعالیت واحد‌ها و دستگاه‌های خدمت رسان عادی است.

وی گفت: بانک‌های استان نیز موظف به تعیین شعب کشیک هستند که از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: تحصیل غیر حضوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز تا روز جمعه چهاردهم آذر تمدید شد، اما دانشگاه‌ها می‌توانند کلاس‌های دوره تحصیلات تکمیلی را به صلاحدید خود حضوری برگزار کنند.

بیشتر بخوانید؛ شیوع آنفولانزا و غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان

حسن زاده گفت: این تصمیم با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا، ضرورت جلوگیری از گسترش ابتلا و حفاظت از سلامت کارمندان گرفته شده است.

وی بر ضرورت توجه همگانی به فاصله گذاری و استفاده از ماسک تأکید کرد.