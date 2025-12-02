وزیر نیرو در پیامی، با قدردانی از حمایت‌های سال‌های اخیر مجلس در طرح‌های حیاتی آب و انرژی، همدلی دولت و مجلس را شرط اصلی موفقیت کشور در عبور از تحولات مهم فناورانه، جمعیتی و اقلیمی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نیرو در پیامی به مناسبت روز مجلس، ضمن تبریک این روز به رئیس مجلس، هیئت‌رئیسه و نمایندگان ملت، با اشاره به نقش حیاتی تصمیمات تقنینی در عبور کشور از چالش‌های زیربنایی حوزه آب و انرژی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های کارشناسی و نظارتی میان وزارت نیرو و مجلس تأکید کرد.

متن پیام عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو به مناسبت روز مجلس به شرح زیر است:‌

«جناب آقای قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

فرارسیدن روز مجلس فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه برجسته قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران و یادآور نقش بی‌بدیل آن در ترسیم مسیر پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های حکمرانی مردمی است.

بدینوسیله ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهید مدرس و شهدای گرانقدر مجلس این روز را به جنابعالی، اعضای محترم هیئت رئیسه، نمایندگان محترم ملت شریف ایران و تمامی کارکنان پرتلاش این نهاد مردمی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم.

صنعت آب و برق کشور به‌عنوان زیربنایی‌ترین رکن توسعه امروز در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ آینده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور به تصمیمات و حمایت‌های این حوزه گره خورده است. تأمین پایدار انرژی، مدیریت علمی منابع آب و اجرای اصلاحات ساختاری، نیازمند پشتیبانی تقنینی و نظارتی مجلس محترم است؛ پشتیبانی‌ای که بدون آن، تحقق اهداف ملی دشوار خواهد بود.

وزارت نیرو همواره از نقش نظارتی مجلس استقبال می‌کند و آن را موتور محرک اصلاحات و ارتقای کارآمدی خود دانسته و یقین دارد تعامل شفاف، منظم و کارشناسی میان وزارت نیرو و مجلس، موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت تصمیم‌سازی‌ها خواهد شد.

بحمدالله در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی با درک عمیق از اهمیت حوزه آب و انرژی، همواره پشتیبان طرح‌های حیاتی این بخش بوده و اکنون که کشور در آستانه تحولات مهم فناورانه، جمعیتی و اقلیمی قرار دارد اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و گاه دشوار فراهم سازی مسیرهای قانونی، حمایت از تأمین مالی طرح های زیربنایی و ایجاد ثبات سیاسی تنها در سایه همدلی و همراهی دولت و مجلس به ثمر خواهد نشست.

در پایان مراتب قدردانی خود را به پاسخ همراهی،‌ همدلی و حمایت‌های ارزشمند نمایندگان محترم ملت و روسای کمیسیون ها به ویژه اعضای ارجمند کمیسیون های انرژی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی ابراز می نمایم و توفیق روز افزون، سلامتی و سربلندی آنان را در خدمت به ملت ایران اسلامی از خداوند متعال مسئلت دارم.

عباس علی‌آبادی

وزیر نیرو»