به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر مسئول انتشارات فتح دنا و دبیر کمیته تألیف کنگره شهدای استان گفت: برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان، بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، مقاومت و پایداری به چاپ رسیده است.

سید رحمان مرتضوی اصل افزود:: این آثار برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان که سال گذشته با حضور مسئولان کشوری و لشکری در یاسوج برگزار شد توسط نویسندگان استانی و کشوری تألیف و چاپ شد.

مرتضوی اصل اضافه کرد: از ۳۵۰ اثر که با مشارکت مجموع نهاد‌های مرتبط با ادبیات پایداری در سراسر استان نتشر شد که سهم انتشارات وابسته به کنگره شهدای استان ۱۲۰ عنوان اثر بوده است.

وی ادامه داد: نشر و چاپ این کتاب‌ها گامی مؤثر در راستای حفظ و انتقال میراث مکتوب دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان و کشور محسوب می‌شود.