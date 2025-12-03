ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی ایران در آمل
رئیس دانشگاه آزاد آمل گفت: میزبانی کنگره فرصت تقویت پیوند دانشگاه و صنعت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ حامد برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی در آیین افتتاحیه ششمین کنگره بینالمللی علوم و صنایع غذایی ایران گفت: حضور شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجرایی در این رویداد، مایه افتخار دانشگاه است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی آمل افزود: آمل شهری ریشهدار در علم، فرهنگ و مقاومت است؛ این شهر در عرصههای ملی و بینالمللی، از علم تا ورزش، همواره افتخارآفرین بوده است.
رئیس دانشگاه آزاد واحد آیتالله آملی صنعت غذا را یکی از محورهای مهم توسعه کشور دانست و بیان کرد: صنعت غذا تنها یک حوزه تولیدی نیست؛ بلکه نقش اساسی در امنیت غذایی، سلامت جامعه و تابآوری اقتصادی کشور دارد.
برجسته در ادامه با اشاره به گستردهترین رویداد علمی حوزه صنایع غذایی کشور گفت
میزبانی این کنگره، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، ارائه دستاوردهای نوآورانه و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توسعه رشتهها، مراکز تحقیقاتی و همکاریهای صنعتی، نقشی جدی در پیشبرد علم و فناوری غذایی در کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به برگزاری سیویکمین جشنواره ملی صنایع غذایی و ششمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران برای نخستینبار با حضور گسترده دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: این رویداد نمادی از ظرفیت علمی دانشگاه و پشتوانهای برای ارتقای کیفیت و نوآوری در صنعت غذاست. امیدواریم نتایج این کنگره بتواند به ارتقای امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار کمک کند.