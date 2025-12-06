پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران کشور بههمراه مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با حضور در محل سد شهید کاظمی بوکان، آخرین وضعیت تنش آبی این سد را مورد بررسی میدانی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این بازدید، وضعیت ذخیره مخزن، روند کاهش ورودیها، شرایط آب قابل تنظیم و اقداماتی که طی هفتههای اخیر برای مدیریت مصرف در پاییندست انجام شده، بهصورت دقیق ارزیابی شد.
مسئولان حاضر اعلام کردند که کاهش پایدار ورودیها و فشار بر منابع موجود، سد بوکان را وارد مرحلهای تازه از تنش آبی کرده و لزوم اجرای برنامههای فوری و هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی را دوچندان کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران کشور در این بازدید، بر استمرار پایش لحظهای مخزن، اجرای سناریوهای کوتاهمدت مدیریت مصرف، و تدوین برنامههای عملیاتی برای عبور ایمن از ماههای پیشرو تأکید کرد. همچنین بر نقش حساس سد شهید کاظمی در تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و زیستمحیطی منطقه و اهمیت مدیریت علمی و واقعبینانه مخزن اشاره شد.
وی با بیان اینکه مجموعه وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط در آمادهباش کامل قرار دارند، افزود که همکاری میان نهادها و بهکارگیری مدلهای پیشبینی و پایش دقیق، شرط اصلی مدیریت مرحله تازه این تنش آبی است.