به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، پویش ملی «درختکاری در سایهسار مادر» فردا ساعت ۱۰ صبح بهصورت نمادین در بافق برگزار میشود.
باقری افزود: در این قالب، یکی از برنامههای شاخص استان در شهرستان بافق و در محدوده روستای کوشک و معدن کوشک، با حضور مردم، بهویژه بانوان و مادران، اجرا خواهد شد تا این روز فرخنده با کاشت نهال و یادگاری سبز گرامی داشته شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، این پویش را حرکتی مردمی برای کمک به طبیعت و محیطزیست توصیف کرد و بر نقش حضور زنان و مادران در موفقیت آن تأکید کرد.
وی، با بیان اینکه برنامه فردای بافق بهصورت نمادین برگزار میشود، افزود: در سایر شهرستانهای استان نیز در طول سال و بهویژه همزمان با فصل درختکاری و ایام دهه فجر، برنامههای مشابه در قالب نهضت درختکاری اجرا خواهد شد.