ستاد برگزاری نماز جمعه بندرعباس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این هفته نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در مسجد جامع بندرعباس اقامه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ براساس این اطلاعیه این هفته ۲۱ آذر نماز جمعه بندرعباس در مکان سابق خود، مسجد جامع برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه از عموم مؤمنان خداجو دعوت شده است با حضور پرشور در این اجتماع عظیم عبادی _ سیاسی از خدای متعال برای نزول باران و رحمت الهی دعا کنند.

پیش از این با اجرای طرح‌های عمرانی و اجرای تعمیرات اساسی در مسجد جامع بندرعباس، محل برگزاری نماز عبادی ـ سیاسی جمعه از ۲۸ شهریور بطور موقت در گلزار شهدای بندرعباس برگزار می‌شد.