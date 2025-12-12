به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در بازدید از طرح‌های توسعه‌ای شهرستان جاسک افزود: شهرستان جاسک جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشور دارد و پیشرف طرح‌های زیرساختی در این منطقه نیازمند برداشته شدن موانع سر راه آنهاست.

وی گفت: پهنه مکران و شهرستان جاسک به عنوان نقطه ثقل این منطقه، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشور پیدا کند و این مناطق به عنوان تنها پهنه تمدنی ایران می‌توانند در شرایط اقلیمی خاص کشور، تحولات بزرگی ایجاد کنند.

آشوری افزود: در دولت چهاردهم و با تأکید مقام معظم رهبری حرکت‌های توسعه‌ای در این منطقه شتاب بیشتری گرفته است و این تحولات براساس پیشینه مطالعاتی انجام شده و رویکرد اساسی نگاه به دریا، در برای رفع محرومیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار انجام می‌شود.

استاندار هرمزگان گفت: قانون برنامه هفتم توسعه، بستر قانونی برای اقدامات گسترده در زمینه توسعه دریاپایه و منطقه مکران را فراهم کرده است.

وی افزود: همه هدف دولت افزایش کیفیت زندگی مردم است و برای رسیدن به این هدف، جنبش اجتماعی مبتنی بر تشکل‌های مردم‌نهاد در کنار حاکمیت شکل گرفته است که می‌تواند به ما کمک کند تا مسیر خدمت‌رسانی به مردم را سریع‌تر و با کیفیت بهتری طی کنیم.