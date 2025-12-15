پخش زنده
امروز: -
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (سازمان تات) از ۴۱ پژوهشگر، فناور، شرکت دانشبنیان، ایستگاه تحقیقاتی و مروجان برتر بخش کشاورزی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دستاوردهای برگزیده به طور ویژه بر حل چالشهای حیاتی پیش روی تولید ملی، از جمله بحران کمآبی و لزوم هوشمندسازی فرآیندهای کشاورزی، متمرکز بودهاند.
یکی از چشمگیرترین موفقیتهای اعلامشده، توسعه و معرفی ۱۱ رقم اصلاحشده جدید گندم است که هماکنون در حدود ۴۰۰ هزار هکتار از زمینهای آبی و دیم کشور کشت شدهاند و میانگین عملکرد آنها به رکوردی معادل ۱۲ تن در هکتار دست یافته است، که در مقایسه با ارقام قدیمیتر، جهشی قابل توجه محسوب میشود.
دبیر همایش هفته ملی پژوهش و فناوری، در مراسم اختتامیه جزئیات بیشتری از فرآیند ارزیابی ارائه داد و گفت: فرآیند انتخاب امسال بسیار رقابتی بوده است؛ از میان ۳۸۰۰ متقاضی که برای دریافت عنوان برترینها در حوزههای مختلف پژوهشی و فناورانه ثبتنام کرده بودند، در نهایت ۴۱ نفر و مجموعه به عنوان برترینها در بخشهای گوناگون معرفی شدند.
غلامرضا صالحی جوزانی، تأکید ویژهای بر معیار سنجش اثربخشی داشت و افزود: "شاخص اصلی انتخاب، صرفاً تعداد مقالات یا ثبت اختراعات نبود، بلکه نفوذپذیری و اثربخشی مستقیم دستاوردها در مواجهه با چالشهای اساسی کشاورزی ملی بوده است. "
وی همچنین از رشد ۵۰ درصدی در تعداد کل دستاوردهای جدید معرفیشده نسبت به پارسال خبر داد که نشاندهنده شتاب گرفتن فرآیند بومیسازی فناوریها در بخش تحقیقات کشاورزی است.
دبیر همایش هفته ملی پژوهش و فناوری گفت: یکی از مهمترین محورهای قدردانی، دستاوردهای حوزه زراعت و اصلاح نباتات بود. توسعه ۱۱ رقم جدید گندم، که نتیجه تلاشهای پژوهشگران مراکز تحقیقات منطقهای است، توانسته است ضریب امنیت غذایی کشور را به شکل محسوسی ارتقا دهد.
غلامرضا صالحی جوزانی افزود: عملکرد این ارقام در شرایط مطلوب، تا سه برابر افزایش یافته است، به طوری که میانگین عملکرد گزارش شده در سطح کشت جاری به ۱۲ تن در هکتار رسیده است (مقایسه با میانگین کشوری سابق که کمتر از ۴ تن در هکتار بود). با توجه به سطح کشت این ارقام که بیش از ۴۰۰،۰۰۰ هکتار است، افزایش تولید ناخالص در بخش گندم به وضوح قابل اندازهگیری است.
وی گفت: در حوزه پشتیبانی و زیرساختهای پژوهشی، دو ایستگاه تحقیقاتی منطقهای و چند آزمایشگاه تخصصی به عنوان برگزیدگان معرفی شدند. معیارهای انتخاب در این بخش، فراتر از خروجیهای علمی صرف، شامل بالاترین خروجی فناورانه (به معنای تجاریسازی موفق یافتهها) و بیشترین سهم در درآمدزایی پایدار برای سازمان تات بود.
دبیر همایش افزود: این ایستگاهها توانستهاند نمونههای اولیهای از فناوریهای تولیدی خود را با موفقیت به بخش خصوصی منتقل کرده و از این طریق، چرخه تأمین مالی تحقیقات را بهبود بخشند.
صالحی جوزانی به اهمیت حلقه آخر زنجیره پژوهش اشاره کرد: انتقال دانش به بدنه اجرایی کشاورزی. در این راستا، از ۱۰۰ پژوهشگر مروج ارشد و همچنین ۱۲۰۰ محقق معین که به صورت مستمر با کشاورزان در ارتباط بوده و یافتههای نوین را به روشهای عملیاتی و کاربست عملیاتی برای آنان آموزش دادهاند، تجلیل شد. این افراد نقش رابط حیاتی بین آزمایشگاهها و مزارع را ایفا میکنند.
وی در پایان تأکید کرد که دستیابی به خودکفایی و پایداری در بخش کشاورزی، نیازمند عزمی چندوجهی است: "ما نمیتوانیم مسائل پیچیده کشاورزی را تنها در اتاقهای تحقیق و توسعه حل کنیم. تعامل نزدیک و تنگاتنگ با بخش خصوصی به عنوان مجری و دانشگاهها به عنوان تولیدکننده علم کاربردی، برای حل کامل مسائل اساسی بخش کشاورزی، امری حیاتی و غیرقابل اغماض است. "