معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شیراز گفت: فارس با به کارگیری بیش از ۱۷۰ نفر از بانوان به عنوان مدیران کل، فرماندار و شهردار یکی از استان‌های پیشرو کشور در انتصاب بانوان در پست‌های کلیدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همایش بانوان استان فارس با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شیراز برگزار شد.

در این همایش که بانوان شاخص و نمایندگان کارآفرینان، مدیران کل، فرمانداران، پزشکان، وکلا، اهالی رسانه، نویسندگان، شهرداران و اساتید حضور داشتند، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: استان فارس با به کارگیری بیش از ۱۷۷ نفر از بانوان به عنوان مدیران کل، فرماندار و شهردار یکی از استان‌های پیشرو کشور در انتصاب بانوان در پست‌های کلیدی است.

بهروز آذر با اشاره به اینکه زنان به خاطر خصلت مراقبتی که دارند وقتی در مناسب مدیریتی، کارشناسی یا بدنه اشتغال قرار می‌گیرند صدای نیمی از جمعیت کشور می‌شوند، گفت زنان هم صدای کودکان و نوجوانان و هم صدای افراد سالمند و افراد دارای معلولیت هستند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از دغدغه‌ها و مشکلات افراد جامعه بکاهند.

وی بیان داشت: زنان با قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی و بدنه اشتغال بیش از آنکه هدفشان افزایش سود مالی باشد به دنبال سود اجتماعی و ارزش اجتماعی هستند.

در این همایش بانوان حاضر به مشکلات و دغدغه‌های بانوان اعم از کمبود فرصت‌های شغلی، کمبود فضای ورزشی و فرهنگی و مباحث بهداشتی و درمانی زنان پرداختند.

امیری استاندار فارس هم در این نشست با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد افراد تحصیل کرده در دانشگاه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند، بر استفاده از ظرفیت زنان برای کمک به حل مسائل و مشکلات استان و کشور تاکید کرد.