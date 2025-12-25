پخش زنده
کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان هرمزگان در مسابقه بینالمللی رباتیک مسقط، کشور عمان ۲۰۲۵ خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: ۸ نفر از استان به این مسابقات اعزام شدند که موفق به کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز شدند.
پروین پشتکوهی افزود: گروه رباتیک کانون علوم و فناوریهای نوین ایران قطب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان به سرپرستی فاطمه تقیزاده ایسینی و مربیگری فاطمه جوادی به این دوره از مسابقهها اعزام شدند.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: در این دوره از مسابقهها آریانا زارع موفق به کسب مقام اول جهانی ربات نوریاب و ربات آتشنشان شد.
پشتکوهی افزود: عسل عبدلنژاد در رشته ربات نوری مقام دوم و در رشته ربات آتشنشان بر جایگاه سوم ایستاد.
وی گفت: راحیل محمودی نیز جایگاه دوم ربات آتشنشان را از آن خود کرد.
آریا عابدینزاده، در این دوره از مسابقهها، موفق به کسب رتبه دوم ربات فوتبالیست پیشرفته شد و محمدحسین عبدی نیز در همین رشته جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
صدرا عمورضایی در رشته ربات فوتبالیست مقدماتی جایگاه دوم جهان را از آن خود کرد.
طاها ایزدی نیز در این رقابت علمی موفق به کسب جایگاه سوم اسکرچ شد.
هیرسا فرشیدفر نیز در رشته ربات فوتبالیست پیشرفته شایسته قدردانی شناخته شد.