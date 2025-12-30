هفته بیستم و یکم لیگ برتر فوتسال کشور با برتری پر گل تیم فولاد هرمزگان مقابل بهشتی سازه گرگان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ در این هفته از رقابتها، تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۴ بر یک صاحب برتری شد.

حمیدرضا رحیمی، امیرحسین زینلی، امیرحسین تقوی و کیانوش شیرپور براب فولاد هرمزگان گلزنی کردند.

در جدول رده بندی تیم فولاد هرمزگان با کسب ۳۰ امتیاز در جایگاه ششم باقی ماند.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۲ بر یک مغلوب تیم شهرداری ساوه شد.

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز به رتبه دهم جدول سقوط کرد.