به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سعید حیدری با اشاره به دستاورد‌های اخیر در حوزه تأمین تجهیزات و تعمیرات پالایشگاهی اظهار داشت: استفاده گسترده از تجهیزات داخلی، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار و استقلال صنعتی صنعت گاز کشور به شمار می‌رود.

وی از بومی‌سازی بیش از ۱۵ هزار قلم کالا و تجهیز پالایشگاه‌ها با تولیدات ملی خبر داد و افزود: این اقلام شامل قطعات و تجهیزات تخصصی فرآیندی است.

حیدری با تأکید بر سیاست مجتمع در حمایت از تولید داخلی گفت بخش عمده تجهیزات و قطعات مورد نیاز پالایشگاه‌ها امسال از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین شده که ضمن کاهش وابستگی به واردات، موجب بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های عملیاتی نیز شده است.

وی همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان باراولی را از دیگر رویکرد‌های راهبردی مجتمع دانست و گفت: در حوزه تعمیرات تخصصی و ساخت قطعات حساس، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و بسیاری از اقلام وارداتی مانند فیلتر‌ها و قطعات جانبی اکنون در داخل کشور با کیفیت بالا تولید می‌شوند.

مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: در گذشته بسیاری از تجهیزات حیاتی همچون شیرآلات صنعتی، توربین‌ها، کمپرسور‌ها و مواد شیمیایی از خارج وارد می‌شد، اما امروز بخش قابل‌توجهی از این اقلام در داخل کشور طراحی و تولید می‌شوند.

حیدری در پایان با تأکید بر ادامه مسیر بومی‌سازی گفت: هدف‌گذاری ما افزایش سهم ساخت داخل در زنجیره تأمین مجتمع است و با توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعتی، الگویی بومی از توسعه پایدار را ارائه خواهیم داد. با تحقق این دستاورد، مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تأمین داخلی، گامی بلند در مسیر خودکفایی کامل و اقتصاد دانش‌بنیان صنعت گاز کشور برداشته است.